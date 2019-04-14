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Валерий Карпин: "Обыграй мы "Уфу" и "Енисей", были бы в двойке-тройке"

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу над "Спартаком" (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России.

- Вы дважды обыграли в этом сезоне "Спартак" Есть чувство профессионального удовлетворения?

-  Нет никакого удовлетворения. Если бы мы обыгрывали "Уфу", "Крылья Советов" и "Енисей", тогда было бы удовлетворение. А три очка в матче со "Спартаком" - такие же, как и в матче с "Уфой".

- Теперь отставание от "Спартака" - одно очко. Есть желание зацепиться за пятерку?

- Желаение было и до этой игры. Обыграй мы "Уфу", "Енисей"....  Сейчас это, конечно, ни о чем разговор, но это наши потери очков. Не потому, что соперники хорошо играли, а потому, что мы плохо. Выиграй эти матчи - и сейчас бы говорили не про пятерку, а про тройку или даже двойку. У меня мысли уже в Оренбурге. Как бы не было такого матча, как с "Уфой".

- Осенью вы говорили, что первоочередная задача не вылететь. Сейчас уже 35 очков, можно думать о чем-то следующем?  

- Ну, значит, теперь можно дальше думать. Вот как вы говорите - о пятерке. (Юрий Плохотниченко)

"Ростов" набрал 35 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице.

Ростов - Спартак

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