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Сегодня, 10:30

Вальбуэна о словах Кокорина про чудака: «Мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Кокорин и Матье Вальбуэна.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Экс-полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна прокомментировал «СЭ» слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина, который усомнился в футбольных качествах француза.

Ранее Кокорин заявил в интервью журналисту Нобелю Арустамяну: «Я забил за «Динамо» ровно 50 голов за 200 с чем-то игр, а легенды в итоге — Вальбуэна, у которого семь игр, и Люк Уилкшир... Я вспоминаю, как провожали Вальбуэна. Чудак подал три угловых в Самбу и второго... Три угловых подал и все — любимец фанатов. И сразу соскочил на повышение куда-то».

«Кокорин может говорить все что хочет. Он сыграл 200 матчей и забил 50 голов. Это здорово. Но я принял участие в 40 матчах на высшем уровне. Плюс мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него! Но я до сих пор люблю Кокорина!» — сказал Вальбуэна «СЭ».

Вальбуэна выступал за «Динамо» вместе с Кокориным с августа 2014 года по август 2015 года. Француз забил 6 голов и сделал 17 результативных передач в 40 играх за бело-голубых, после чего перешел в «Марсель».

Александр Кокорин
Матье Вальбуэна
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
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Квинси Промес

Спартак

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Владимир Писарский

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П
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Александр Соболев

Александр Соболев

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
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Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Дмитрий Баринов

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