Мичков — о том, как звал Дзюбу в «Томь»: «Звонил Артему: «Ты Карпину не нужен, он на тебя не рассчитывает»

Бывший полузащитник «Томи» Дмитрий Мичков вспомнил, как звал в томский клуб форварда Артема Дзюбу.

«В 2010-м я активно содействовал тому, чтобы Артем в «Томь» перешел. Тогда из-за огромных финансовых проблем «Крыльев Советов» сдвинули окончание дозаявки. Дзюба сыграл четыре матча за «Спартак» — точнее, на замену выходил. Четвертый матч был у нас в Томске — на замену вышел, вничью сыграли. В следующем туре он уже играл за «Томь». У Артема дилемма была — идти в «Томь» или все-таки стараться пробиться со скамейки в «Спартаке». Я звонил ему: «Тем, ты Карпину не нужен, он на тебя не рассчитывает. Приезжай к нам, выстрелишь здесь, и дальше подпишешь со «Спартаком» уже нормальный контракт». Артем так и сделал, с пятого тура начал играть за «Томь», — приводит Sport24 слова Мичкова.

В составе «Томи» Дзюба провел 35 матчей, отметился 14 голами и 6 результативными передачами. С февраля 2023 года 34-летний нападающий выступает за «Локомотив».