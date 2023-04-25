Мостовой об игре «Спартака»: «Нет Промеса — нет креатива, нет голов»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» игру нападающего красно-белых Квинси Промеса в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:3).

«Нет Промеса — нет креатива, нет голов. Он вышел и забил решающий гол. Сначала не получилось, потом забил. Вот мастерство», — сказал Мостовой «СЭ».

В матче с «Краснодаром» Промес забил 85-й гол в РПЛ. Теперь нидерландец делит первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ с Вагнером Лав и Сердаром Азмуном.