ЦСКА победил «Торпедо» в матче молодежных команд

ЦСКА одержал победу над «Торпедо» (1:0) в матче третьего тура М-лиги.

Встреча проходила на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев.

Единственный мяч в игре забил нападающий красно-синих Ярослав Доль.

В другом матче третьего тура «Зенит» на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге победил «Оренбург» — 2:0.

М-Лига

Группа А. 3-й тур

«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Торпедо М — мол.» (Москва) — 1:0 (1:0)

Гол: Доль, 43.

26 июля. Москва. Стадион «Октябрь».

М-Лига

Группа А. 3-й тур

«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Оренбург — мол.» (Оренбург) — 2:0 (2:0)

Голы: Козлов, 32 (1:0). Михайловский, 41 (2:0).

26 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».