Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:56

ЦСКА победил «Торпедо» в матче молодежных команд

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

ЦСКА одержал победу над «Торпедо» (1:0) в матче третьего тура М-лиги.

Встреча проходила на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев.

Единственный мяч в игре забил нападающий красно-синих Ярослав Доль.

В другом матче третьего тура «Зенит» на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге победил «Оренбург» — 2:0.

М-Лига

Группа А. 3-й тур

«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Торпедо М — мол.» (Москва) — 1:0 (1:0)

Гол: Доль, 43.

26 июля. Москва. Стадион «Октябрь».

М-Лига

Группа А. 3-й тур

«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Оренбург — мол.» (Оренбург) — 2:0 (2:0)

Голы: Козлов, 32 (1:0). Михайловский, 41 (2:0).

26 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вредные жиры: в каких продуктах содержатся, чем заменить в рационе?
Девиз Олимпиады-2024 «Игры, открытые для всех» звучит как издевательство. Все идет к тому, что России там не будет
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
Митрофанов рассказал о вариантах проведения БЕТСИТИ Кубка России
Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав подписал контракт с бразильским «Спорт Ресифе»
В «Спартаке» рассказали о восстановлении Джикии после повреждения
Джикия из-за травмы может пропустить матчи против «Оренбурга» и «Урала»
ЦСКА нашел улучшенную версию Вернблума. Кто такой Саша Зделар
Гацкан: «Черникову не стоит отказываться от своего стиля, но нужно более аккуратнее идти в борьбу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Спартаке» рассказали о восстановлении Джикии после повреждения

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав подписал контракт с бразильским «Спорт Ресифе»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости