В «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья спортивного директора клуба Каттани

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии здоровья спортивного директора московского клуба Лука Каттани, а также о том, будет ли чемпионский коридор для «Зенита» в матче 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

— Каттани приехал на матч?

— Да.

— Он выздоровел?

— Да.

— И как он?

— Хорошо, был вчера на тренировке на стадионе.

— А что у вас с голосом?

— Пропал голос, поэтому так тихо говорю. Все нормально, еще в Екатеринбурге он пропал, тогда пресс-конференцию вел Филипп. По контрактам к Луке Каттани.

— Будет ли коридор в матче с «Зенитом»?

— Еще в прошлый раз сказал, что это исключено. Вы сами придумали тему, сами раскрутили.

— Об этом говорил Роман Широков.

— Роман Широков — ветеран «Зенита», естественно он об этом сказал.

Сегодня, 11 мая, «Спартак» сыграет с «Енисеем» в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.