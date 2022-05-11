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Сегодня, 18:20

В «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья спортивного директора клуба Каттани

Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии здоровья спортивного директора московского клуба Лука Каттани, а также о том, будет ли чемпионский коридор для «Зенита» в матче 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

— Каттани приехал на матч?

— Да.

— Он выздоровел?

— Да.

— И как он?

— Хорошо, был вчера на тренировке на стадионе.

— А что у вас с голосом?

— Пропал голос, поэтому так тихо говорю. Все нормально, еще в Екатеринбурге он пропал, тогда пресс-конференцию вел Филипп. По контрактам к Луке Каттани.

— Будет ли коридор в матче с «Зенитом»?

— Еще в прошлый раз сказал, что это исключено. Вы сами придумали тему, сами раскрутили.

— Об этом говорил Роман Широков.

— Роман Широков — ветеран «Зенита», естественно он об этом сказал.

Сегодня, 11 мая, «Спартак» сыграет с «Енисеем» в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
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Спортивный директор «Спартака» Каттани рассказал о своем состоянии здоровья

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Краснодар

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