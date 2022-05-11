Спортивный директор «Спартака» Каттани рассказал о своем состоянии здоровья

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о своем состоянии здоровья.

«Все хорошо», — сказал Каттани «СЭ».

7 мая Каттани не полетел в Екатеринбург на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» из-за болезни. По информации журналиста Ивана Карпова, 40-летний итальянец заболел коронавирусом.

Сегодня, 11 мая, «Спартак» сыграет с «Енисеем» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.