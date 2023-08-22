В «Спартаке» ответили на вопрос о возможной встрече с представителями судейского корпуса

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с «СЭ» высказался о возможной встрече клуба с представителями судейского корпуса.

Ранее в РФС сообщили «СЭ» о планах провести ежегодную лекцию представителей судейского корпуса с футболистами «Зенита».

«Мы открыты для диалога с судьями. Но на данный момент мне неизвестно о планах о встрече с представителями судейского корпуса», — сказал Зеленов «СЭ».

После 5 туров «Спартак» с 9 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые сыграют дома с «Ахматом». Игра пройдет 26 августа.