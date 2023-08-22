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Сегодня, 09:15

Газзаев: «В ЦСКА только Акинфеев, Роша, Обляков и Чалов соответствуют чемпионским амбициям»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» прокомментировал поражение армейцев от «Динамо» (1:2) в 5-м туре чемпионата России.

— Израненный ЦСКА уступил «Динамо». Именно израненный, потому что очевидно, что команда Владимира Федотова испытывает кадровый голод. Я же не раз говорил, что после прошлого вполне успешного сезона армейцам надо было усиливать каждую линию, кроме вратарской. Но где новички? Как можно претендовать на золотые медали с таким составом, с такими кадровыми трудностями? Ну вышел в старте молодой Глебов. Неплохо выглядел. Но как можно от него требовать пройти всю дистанцию без сбоев и спадов? В таком возрасте только Акинфеев играл безошибочно!

Возьмем линию обороны. Сейчас там только Роша отвечает чемпионским амбициям. Про ошибку Набабкина подробно говорить не будем. Все всё видели. Мойзес — профильный левый латераль. В центре обороны ему при давлении соперника сложно, много брака. С такой защитой ЦСКА неминуемо будет терять очки... Тренерский штаб и игроки не смогут добиться нужного результата без серьезной поддержки руководства. Клуб — единый механизм! Я могу об этом смело говорить, потому что в те семь лет, которые я провел в ЦСКА, чувствовалось небывалое единство президента, тренера и игроков.

Надеюсь, в ближайшее время новички появятся. Причем в каждую линию. Другое дело, что их еще надо будет интегрировать в командный рисунок. Молодежь — это хорошо. Но как с таким составом можно конкурировать с тем же «Зенитом»? Да и с «Динамо» пришлось сложно по вполне объективным причинам. У бело-голубых подбор исполнителей просто-напросто лучше. Хорошая линия атаки.

В принципе матч мог закончиться и вничью, но Заболотный почему-то на мгновение посчитал себя Акинфеевым. Ну зачем ты руку так отставил? Навыка защитника ему, конечно, не хватило.

За армейцев становится тревожно. Ведь по большому счету в нынешнем составе есть только четыре игрока, которые соответствуют чемпионским амбициям. Это Акинфеев, который пропускал дерби с «Динамо» (и его авторитета на поле явно не хватило, хотя и Тороп серьезных ошибок не допустил), Роша, Обляков и Чалов. Маловато, согласитесь. Одни травмы получают, другие уходят. А новичков нет.

Полностью интервью Газзаева читайте на сайте «СЭ»

Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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