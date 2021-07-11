В «Спартаке» рассказали о работе по допуску зрителей в условиях ограничений

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о том, какую работу ведет клуб по допуску болельщиков на трибуны в предстоящем сезоне.

— Есть ли уже какие-то данные по тому, как «Спартак» будет решать проблему с тем, чтобы люди приходили на стадион? Потому что есть ощущения, что каждый клуб это будет решать индивидуально. Есть ли какая-то помощь со стороны РПЛ?

— Я знаю, что РПЛ обратилось с просьбой разъяснить позицию Роспотребнадзора в соответствии с указом мэра. Указ мэра, допустим, разрешает проведение спортивно-массовых мероприятий до 500 человек, этот пункт отменяется при условии, если все зрители с QR-кодами. Верхняя планка по зрителям не определена. Мы обратились в Роспотребнадзор с просьбой разрешить проведение матчей со зрителями при условии, что продажи будем осуществлять при наличии QR-кодов, то есть вакцинированных и при наличии ПЦР-тестов с определенной давностью: не позднее, чем за 72 часа до посещения стадиона. Ждем ответ, активные действия с просьбой понять и получить какую-то обратную связь. На следующей неделе будем уже стараться осуществлять.

— У вас есть ощущения, что-то, что вы сейчас сказали, возможно будет осуществить? Потому что есть люди, которые не хотят вакцинироваться, соответственно им будет сложно получить QR-коды.

— Получать или не получать QR-коды и вакцинироваться — собственное дело каждого. В условиях сложной эпидемиологической ситуации, я думаю, что все-таки стоит прислушаться к тому, что необходимо, что тем более есть выбор чем вакцинироваться. В данной ситуации нам важнее добиться при любых обстоятельствах определенной посещаемости: 5 тысяч, 10 тысяч, 20 тысяч. Указ мэра не определяет верхнюю планку. При условии, если все будут вакцинированы, то, наверно, матчи можно все-таки проводить со зрителями. Посмотрим на позицию РПЛ. Я думаю, что данное решение в пользу нашего обращения побудит людей, которые хотят посещать матчи, вакцинироваться, хотя бы ради посещения футбола.