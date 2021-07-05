Руй Витория ушел от ответа на вопрос, кто из игроков покинет «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория считает, что преждевременно говорить об уходе игроков из команды.

«Решил ли я, с кем из игроков надо расстаться? Пока рано об этом говорить, — сказал Витория. — Нужно решить этот вопрос с руководством клуба.

Все игроки сейчас показывают отличные рабочие показатели. Очень приятно со всеми работать. Ждем сборников. Если кто и должен покинуть команду, то это должно произойти естественным образом».

5 июля «Спартак» в товарищеском матче обыграл хорватский «Шибеник» (4:2) и одержал первую победу под руководством Витории.