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Руй Витория ушел от ответа на вопрос, кто из игроков покинет «Спартак»

16:35
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория считает, что преждевременно говорить об уходе игроков из команды.

«Решил ли я, с кем из игроков надо расстаться? Пока рано об этом говорить, — сказал Витория. — Нужно решить этот вопрос с руководством клуба.

Все игроки сейчас показывают отличные рабочие показатели. Очень приятно со всеми работать. Ждем сборников. Если кто и должен покинуть команду, то это должно произойти естественным образом».

5 июля «Спартак» в товарищеском матче обыграл хорватский «Шибеник» (4:2) и одержал первую победу под руководством Витории.

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