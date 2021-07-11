В «Спартаке» рассказали о переговорах по новому контракту с Джикией
21:27
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о переговорах по новому контракту с защитником и капитаном команды Георгием Джикией.
— Действительно ли сторона Джикии выдвигала требования о 3 миллионах евро в год?
— Я не буду комментировать то, что выдвигала сторона Георгия, — заявил Мележиков. — Все переговоры останутся внутри нас. Мы доведем до вас конечное решение. Пожмем руки и каждый пойдет заниматься своим делом.
23 июня сообщалось, что сторону Джикии устроит предложение по зарплате в размере 3 миллионов евро в год без учета бонусов.
Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. Нынешнее соглашение футболиста действует до конца июня 2022 года.
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