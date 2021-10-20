В РПЛ прокомментировали возможный локдаун из-за коронавируса

Пресс-служба РПЛ прокомментировала возможные ограничения в стране с 30 октября по 7 ноября в связи с коронавирусом.

«РПЛ организует матчи в соответствии с Регламентом, включая санитарную часть. Оперштаб РПЛ мониторит ситуацию и будет действовать исходя из решений органов исполнительной власти субъектов РФ в городах проведения матчей РПЛ», — сообщили в пресс-службе РПЛ.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин одобрил предложение сделать нерабочими днями период с 30 октября по 7 ноября. Также Forbes сообщил, что в Москве на этот срок могут ввести локдаун.