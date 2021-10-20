В РФС прокомментировали возможный локдаун в Москве

Пресс-служба РФС прокомментировала возможные ограничения в стране с 30 октября по 7 ноября в связи с коронавирусом.

«Мы находимся в постоянном контакте с Роспотребнадзором и в настоящий момент ожидаем разъяснений по порядку проведения спортивных мероприятий с 30 октября по 7 ноября. Отметим, что большинство клубов, а также РФС на матчах сборной России уже используют систему допуска на стадион по QR-кодам, поэтому на футбол могут попасть только привитые и переболевшие зрители», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин одобрил предложение сделать нерабочими днями период с 30 октября по 7 ноября. Также Forbes сообщил, что в Москве на этот срок могут ввести локдаун.