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Дик Адвокат: «Когда я приехал работать тренером «Зенита», здесь не было такой академии»

Бывший тренер «Зенита» Дик Адвокат высоко оценил академию клуба
18:11
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Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат посетил академию клуба. Он поделился впечатлениями от увиденного.

«Конечно, сейчас я испытываю некое удивление от того, что увидел здесь, — цитирует специалиста ТАСС. — Ведь когда я только приехал работать тренером сюда, не было ни стадиона, ни такой академии».

Вместе с Адвокатом в академию приехал его ассистент в сборной Ирака Корнелис Пот. Тренерам показали манеж, основное футбольное поле, на котором проводит матчи молодежная команда, а также внутренние коридоры интерната, в том числе комнаты и зал для реабилитации с бассейном и сауной.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12715403

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Евгений Петров все материалы автора

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