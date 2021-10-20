Дик Адвокат: «Когда я приехал работать тренером «Зенита», здесь не было такой академии»

Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат посетил академию клуба. Он поделился впечатлениями от увиденного.

«Конечно, сейчас я испытываю некое удивление от того, что увидел здесь, — цитирует специалиста ТАСС. — Ведь когда я только приехал работать тренером сюда, не было ни стадиона, ни такой академии».

Вместе с Адвокатом в академию приехал его ассистент в сборной Ирака Корнелис Пот. Тренерам показали манеж, основное футбольное поле, на котором проводит матчи молодежная команда, а также внутренние коридоры интерната, в том числе комнаты и зал для реабилитации с бассейном и сауной.