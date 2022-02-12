РФС планирует запустить систему Fan ID в РПЛ с июля

РФС сообщил клубам Тинькофф РПЛ, что система Fan ID начнет работать в России с июля, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в начале февраля на семинар по лицензированию клубов в Сочи директор по развитию РФС Максим Митрофанов заявил клубам РПЛ, что Fan ID начнет работать с июля.

Отмечается, что до этого времени клубам премьер-лиги нужно будет подготовиться и проверить всех футболистов на отсутствие запретов для получения Fan ID.

Ранее фанатские объединения ЦСКА, «Химок», «Торпедо», «Локомотива», «Зенита», «Динамо», «Ростова», «Спартака», «Крыльев Советов» выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID, который будет введен с 1 июня 2022 года.

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций — 2017 и чемпионате мира — 2018.