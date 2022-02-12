«Ривер Плейт» пока не получил документы от ЦСКА по трансферу Карраскаля

Полузащитник «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль в ближайшее время перейдет в ЦСКА. Однако аргентинский клуб до сих пор не получил все необходимые документы от российского клуба, сообщает TyC Sports.

Стороны уже договорились об условиях сделки. ЦСКА возьмет игрока в аренду и заплатит за нее 300 тысяч долларов.

Если Карраскаль проведет 50 процентов оставшихся матчей клуба, то автоматически активируется опция выкупа.

В минувшем сезоне Карраскаль провел 44 матча, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6,2 миллиона евро.