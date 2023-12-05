В «Фенербахче» опровергли информацию о возможной покупке защитника ЦСКА Роши

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию, что клуб рассматривает вариант с приобретением защитника ЦСКА Виллиана Роши.

Ранее турецкий журналист Ахмет Конанч заявил, что «Фенербахче» ищет нового центрального защитника. Одним из вариантов является Роша.

«Наш клуб рассматривает вариант с покупкой Роши? Нет, это не так», — сказал Баки «СЭ».

28-летний Роша в этом сезоне провел за армейцев 21 матч и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Контракт бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.