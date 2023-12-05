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Сегодня, 21:08

В «Фенербахче» опровергли информацию о возможной покупке защитника ЦСКА Роши

Константин Белов
Корреспондент
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Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию, что клуб рассматривает вариант с приобретением защитника ЦСКА Виллиана Роши.

Ранее турецкий журналист Ахмет Конанч заявил, что «Фенербахче» ищет нового центрального защитника. Одним из вариантов является Роша.

«Наш клуб рассматривает вариант с покупкой Роши? Нет, это не так», — сказал Баки «СЭ».

28-летний Роша в этом сезоне провел за армейцев 21 матч и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Контракт бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

ФК Фенербахче
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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