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Агент Мелехина рассказал, что защитник «Ростова» сожалеет об удалении в матче с ЦСКА

Руслан Минаев
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Агент игрока «Ростова» Виктора Мелехина Антон Железняков заявил, что защитник сожалеет об удалении в матче с ЦСКА (0:2) в 17-м туре РПЛ.

«Говорит, что поступил неправильно, осознает свою ошибку. Подставил и себя, и команду, потому что непонятно на какой срок будет дисквалификация. Также понимает, что последний тур в этом и, скорее всего, первый матч в новом году он пропустит. Если еще более длительную дисквалификацию дадут, приятного мало. Витя — парень неглупый, все осознает. Говорит, что не слышал свистка, это было непреднамеренно», — цитирует агента «РБ Спорт».

ЦСКА — «Ростов»: Мелехину грозит дисквалификация до 4 матчей. Сколько игр пропустит Карпин?

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мелехин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 - : -
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Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
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 - : -
10.12 14:00
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