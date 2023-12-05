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Агент Талаев: «Продлить контракт Маргасову пока не предлагали»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Сочи» Тимофея Маргасова, поделился мнением о будущем своего подопечного.

«Сочи» пока не предлагал Тимофею продлить соглашение. Его все устраивает в клубе, кроме нынешних результатов. Пока он — игрок «Сочи». Команда в тяжелой ситуации. Поэтому сейчас что-то другое обсуждать не совсем правильно. Тимофей в этой команде играл при всех тренерах. Кто бы ни был, наверное, все равно основные требования — это спортивная составляющая. Кто будет лучше выглядеть, тот и будет играть», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

31-летний Маргасов провел за «Сочи» в этом сезоне 17 игр во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: РБ Спорт
Тимофей Маргасов
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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2
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3
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4
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5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
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10
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 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
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