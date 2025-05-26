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Гафин — о словах Медведева перед последним туром: «Воспринял тоже по-пацански. «Динамо» вышло играть в футбол»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о своей реакции на слова председателя правления «Зенита» Александра Медведева перед 30-м туром РПЛ.

Медведев 24 мая заявил, что бело-голубые «по-пацански» должны отомстить «Краснодару» за поражение в заключительном туре сезона-2023/24, которое лишило команду чемпионства.

В итоге «Динамо» уступило «Краснодару» (0:3), благодаря чему «быки» опередили «Зенит» и впервые в истории стали чемпионами России

— Воспринял тоже по-пацански, — ответил Гафин о своей реакции на заявление Медведева.

— Отправляли ли вы эту цитату тренеру или игрокам?

— Нет-нет, не показывали (смеется). Слушайте, вы видели, команда вышла играть в футбол, а не ерундой заниматься. Да, мы проиграли, но я думаю, что никто не сможет нас упрекнуть в том, что команда вышла безразличной на этот матч, — цитирует Гафина «РБ Спорт».

«Динамо» с 56 очками финишировало на пятом месте в РПЛ. Из-за поражения в последнем туре бело-голубые на финише пропустили вперед себя ЦСКА и «Спартак». Команда завершала сезон под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
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Зенит

 6
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Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

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