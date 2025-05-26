Гафин — о словах Медведева перед последним туром: «Воспринял тоже по-пацански. «Динамо» вышло играть в футбол»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о своей реакции на слова председателя правления «Зенита» Александра Медведева перед 30-м туром РПЛ.

Медведев 24 мая заявил, что бело-голубые «по-пацански» должны отомстить «Краснодару» за поражение в заключительном туре сезона-2023/24, которое лишило команду чемпионства.

В итоге «Динамо» уступило «Краснодару» (0:3), благодаря чему «быки» опередили «Зенит» и впервые в истории стали чемпионами России

— Воспринял тоже по-пацански, — ответил Гафин о своей реакции на заявление Медведева.

— Отправляли ли вы эту цитату тренеру или игрокам?

— Нет-нет, не показывали (смеется). Слушайте, вы видели, команда вышла играть в футбол, а не ерундой заниматься. Да, мы проиграли, но я думаю, что никто не сможет нас упрекнуть в том, что команда вышла безразличной на этот матч, — цитирует Гафина «РБ Спорт».

«Динамо» с 56 очками финишировало на пятом месте в РПЛ. Из-за поражения в последнем туре бело-голубые на финише пропустили вперед себя ЦСКА и «Спартак». Команда завершала сезон под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева.