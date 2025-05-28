ЭСК рассмотрит удаление полузащитника махачкалинского «Динамо» Касинтуры

ЭСК РФС рассмотрит один эпизод по итогам матча 30-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Ростовом» (1:1). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Динамо» попросило разобрать момент с удалением полузащитника Эгаша Касинтуры на 62-й минуте встречи за серьезное нарушение правил.

Махачкалинцы заняли 11-е место в турнирной таблице РПЛ в сезоне-2024/25.