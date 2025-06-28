Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал продление контракта с защитником и капитаном команды Константином Савичевым.

В субботу, 28 июня, «Акрон» объявил, что 31-летний футболист подписал новое соглашение с клубом до 2027 года.

«Савичев отдал много лет этому клубу, он — один из самых опытных футболистов «Акрона», с которого берут пример наши молодые игроки. Большой профессионал, доказывающий делом и всецело оправдывающий свой статус в коллективе. За все эти годы Константин всегда был не безразличен, когда этого требовала ситуация и когда что-то шло не так. Рад, что мы продолжим движение вперед вместе», — цитирует Тедеева пресс-служба «Акрона».

Савичев выступает за «Акрон» с 2021 года. В прошедшем сезоне на счету защитника 27 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.