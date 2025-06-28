Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Голкипер ЦСКА Владимир Шайхутдинов стал игроком «Волги», сообщает пресс-служба ульяновского клуба.
21-летний воспитанник армейцев на правах аренды играл в ульяновском клубе с лета 2024 года. Он провел 18 матчей, пропустил 20 мячей и шесть раз отыграл на ноль.
В мае 2024 года голкипер провел единственный матч в составе основной команды ЦСКА. Он заменил Владислава Торопа по ходу ответного матча с «Зенитом» (0:0, пенальти 4:5) в финале пути РПЛ FONBET Кубка России.
Источник: ФК «Волга» (Ульяновск)
