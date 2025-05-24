Медведев — о «Динамо»: «Команда сконцентрирована. Матч с «Краснодаром» будет боевым»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал об ожиданиях от матча «Краснодара» с московским «Динамо» в 30-м туре РПЛ.

— Вы общались с представителями «Динамо» перед матчем с «Краснодаром»? Насколько мотивирована команда?

— Команда сконцентрирована. У меня есть знакомые в руководстве «Динамо», как вы знаете. Многие в менеджменте «Динамо» вышли из «Зенита». С Роланом Гусевым мы играли в ветеранских матчах, поэтому у меня никаких сомнений, что это будет боевой матч.

— Насколько вы верите, что «Динамо» выложится в матче с «Краснодаром» на сто процентов?

— Я уверен, что так и будет.

Также Медведев заявил о принципиальности матча для «Динамо» в комментарии «РБ Спорт»:

«По-пацански «Динамо» должно отомстить за утрату титула в прошлом сезоне, когда победа «Краснодара» лишила их чемпионства, поэтому я уверен, что динамовцы будут сражаться», — сказал глава правления «Зенита»

Перед 30-м туром «Краснодар» с 64 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» отстает от команды Мурада Мусаева на одно очко и может стать чемпионом, если «быки» потеряют очки с «Динамо». Сине-бело-голубые в заключительном туре на своем поле примут «Ахмат».

Все игры 30-го тура пройдут в субботу, 24 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени.