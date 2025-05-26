«Краснодар» продлил контракт с Петровым до лета 2026 года

«Краснодар» сообщил о продлении контракта с защитником Сергеем Петровым — новое соглашение будет действовать до лета 2026 года.

«Этот парень сыграл за «быков» уже 322 матча (24 897 минут) и сыграет еще больше! Мы продлили контракт с Сергеем Петровым до 30 июня 2026 года! Будем бить новые рекорды вместе», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

34-летний Петров — выпускник академии «Зенита». Он играет за «Краснодар» с 2013 года. В сезоне-2024/25 футболист принял участие в 30 матчах во всех турнирах и стал одним из тех, кто помог команде завоевать титул чемпиона России.