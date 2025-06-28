Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов признался, что пока не хочет работать в политической сфере.

«На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна», — цитирует Смолова ТАСС.

«Краснодар» в конце мая объявил об уходе 35-летнего форварда. Он вернулся в команду летом 2024 года. В прошедшем сезоне Смолов провел 24 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.

Ранее Смолов также играл в московском «Динамо», «Локомотиве», «Сельте», «Урале», «Анжи» и «Фейеноорде».