Стало известно, когда футболисты «Спартака» выйдут из отпуска

«Спартак» начнет подготовку к новому сезону 20 июня, сообщает клубная пресс-служба.

«Красно-белые ушли в отпуск, который продлится до 20 июня. В этот день игроки должны собраться в Москве. На следующий день запланировано углубленное медицинское обследование, после чего состоятся тесты на функциональную готовность. Далее красно-белые отправятся в Тарасовку, где 23 июня проведут первую тренировку под руководством Деяна Станковича», — говорится в сообщении клуба.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял 4-е место, набрав 57 очков.