28 июня, 18:57

Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»

Алина Савинова

Генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев сообщил, что клуб предоставил РФС полный пакет документов, подтверждающих выполнение финансовых гарантий для выступления в следующем сезоне РПЛ.

«Футбольный клуб «Торпедо Москва» по запросу РФС своевременно предоставил все необходимые документы, подтверждающие выполнение ранее представленных финансовых гарантий, необходимых для участия клуба в РПЛ в сезоне-2025/26. Необходимо отдельно подчеркнуть, что наш клуб финансово стабилен и не испытывает никаких материальных проблем», — цитирует Синяева пресс-служба «Торпедо».

Гендиректор отметил, что команда готовится к новому сезону в полном соответствии с заранее составленным тренерским штабом планом. Также «Торпедо» продолжает вести активную деятельность на трансферном рынке.

По словам Синяева, в чемпионате России-2025/26 черно-белые проведут большую часть домашних матчей на «Арене Химки», пока идет продолжение строительства нового стадиона. Он уверил, что никаких проблем с финансированием строительных работ нет.

38-летний Синяев, который в 2018 году завершил карьеру футболиста, был назначен на пост генерального директора «Торпедо» 27 июня. По итогам прошлого сезона команда из Москвы заняла второе место в первой лиге и вышла в РПЛ.

Источник: https://torpedo.ru/news/46776
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
  • Rudrik31

    муравейники вокруг стадиона достроены?

    29.06.2025

  • енг

    на свои команды в этом плане, внимание обратите. Безгрешный, вы, наш))

    28.06.2025

  • Mikhail

    И на купленные матчи тоже предоставил?

    28.06.2025

  • ViktorDiktor®

    Один тоже подтверждал, подтверждал.. и сел. Сколько стадион можно строить-вчера мимо проезжал... долгострой какой-то...

    28.06.2025

