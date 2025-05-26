Представитель Дзюбы опроверг информацию о конфликте из-за замены в матче с «Локомотивом»

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о конфликте футболиста с командой.

«Сезон закончился два дня назад, а операция под названием «собери трафик на Дзюбе» уже вновь стартовала — ничего нового. Информация, целенаправленно вброшенная в одном малоизвестном Telegram-канале, не имеет ничего общего с действительностью.

Никакого конфликта у Артема ни с Тедеевым, ни с коллективом нет. Буквально вчера было командное мероприятие, только несколько часов назад вернулся из Тольятти вместе с Артемом. У Дзюбы абсолютное взаимопонимание и с Зауром Эдуардовичем, и с командой. Есть огромная благодарность от коллектива и менеджмента, ровно как и у самого Артема — команде, руководству и владельцу клуба за то, что поверили в него в начале сезона и дали шанс доказать, что рано Дзюбу списывать со счетов. Артем сильно помог в этом сезоне «Акрону». Он вложил много сил в заслуженное высокое девятое место. Сейчас активно ведем переговоры о продлении контракта, все хорошо. Надеюсь, что договоримся.

Еще раз подчеркну, что информация про конфликт — чушь. А про «жесткий разговор в раздевалке»... Если бы команда к перерыву выигрывала бы 3:0, и Артем устроил бы разнос, тогда я мог бы допустить факт какой-то «сенсации». Но когда команда проигрывает... Все прекрасно знают, что Артем — лидер и характер у него чемпионский. Я не находился в тот момент в раздевалке, но допускаю, что какой-то жесткий разговор там мог иметь место. Возможно, со стороны тренера, Артема или других лидеров команды. Здесь удивляться нечему. То же самое было, например, после матча с «Химками», об этом рассказывал даже сам Артем. Это нормальная мужская раздевалка, там всегда кипят страсти. Тем более когда команда проигрывает, в этом нет ничего удивительного.

Здесь же спустя два дня после игры появляются такие «душещипательные» истории. А теперь смотрим на того, кто был соперником «Акрона» в этом матче и делаем выводы, откуда ноги растут. Как говорится, годы идут, а методы работы «Локомотива» не меняются. Могли хотя бы список каналов для вбросов обновить», — сказал Гольдман «СЭ».

Ранее Telegram-канал «ЭкСпорт Клипина» сообщил, что во время матча 30-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:4) Дзюба оскорбился заменой, не пожал руку тренеру, а также уехал со стадиона, не дождавшись команду после матча. Более того, в перерыве матча Артем якобы сообщил партнерам, что «они ничего не умеют».