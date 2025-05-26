Представитель Дзюбы опроверг информацию о конфликте из-за замены в матче с «Локомотивом»
Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о конфликте футболиста с командой.
«Сезон закончился два дня назад, а операция под названием «собери трафик на Дзюбе» уже вновь стартовала — ничего нового. Информация, целенаправленно вброшенная в одном малоизвестном Telegram-канале, не имеет ничего общего с действительностью.
Никакого конфликта у Артема ни с Тедеевым, ни с коллективом нет. Буквально вчера было командное мероприятие, только несколько часов назад вернулся из Тольятти вместе с Артемом. У Дзюбы абсолютное взаимопонимание и с Зауром Эдуардовичем, и с командой. Есть огромная благодарность от коллектива и менеджмента, ровно как и у самого Артема — команде, руководству и владельцу клуба за то, что поверили в него в начале сезона и дали шанс доказать, что рано Дзюбу списывать со счетов. Артем сильно помог в этом сезоне «Акрону». Он вложил много сил в заслуженное высокое девятое место. Сейчас активно ведем переговоры о продлении контракта, все хорошо. Надеюсь, что договоримся.
Еще раз подчеркну, что информация про конфликт — чушь. А про «жесткий разговор в раздевалке»... Если бы команда к перерыву выигрывала бы 3:0, и Артем устроил бы разнос, тогда я мог бы допустить факт какой-то «сенсации». Но когда команда проигрывает... Все прекрасно знают, что Артем — лидер и характер у него чемпионский. Я не находился в тот момент в раздевалке, но допускаю, что какой-то жесткий разговор там мог иметь место. Возможно, со стороны тренера, Артема или других лидеров команды. Здесь удивляться нечему. То же самое было, например, после матча с «Химками», об этом рассказывал даже сам Артем. Это нормальная мужская раздевалка, там всегда кипят страсти. Тем более когда команда проигрывает, в этом нет ничего удивительного.
Здесь же спустя два дня после игры появляются такие «душещипательные» истории. А теперь смотрим на того, кто был соперником «Акрона» в этом матче и делаем выводы, откуда ноги растут. Как говорится, годы идут, а методы работы «Локомотива» не меняются. Могли хотя бы список каналов для вбросов обновить», — сказал Гольдман «СЭ».
Ранее Telegram-канал «ЭкСпорт Клипина» сообщил, что во время матча 30-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:4) Дзюба оскорбился заменой, не пожал руку тренеру, а также уехал со стадиона, не дождавшись команду после матча. Более того, в перерыве матча Артем якобы сообщил партнерам, что «они ничего не умеют».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
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3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
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4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
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5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
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6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
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7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
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8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
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9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
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10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
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11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
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12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
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13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
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15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
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16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
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Педро
Зенит
|4
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Маркиньос
Спартак
|4
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1