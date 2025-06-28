Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»

Защитник Константин Савичев рассказал, как принял решение продлить контракт с «Акроном».

В субботу, 28 июня, клуб из Тольятти объявил, что 31-летний футболист подписал новое соглашение с командой до 2027 года.

«Дебютный сезон в премьер-лиге получился интересным и показал потенциал «Акрона» для последующего развития. Посоветовавшись с семьей, пришел с руководством и тренерским штабом к тому, чтобы продолжить сотрудничество. Рад продлить соглашение еще на два сезона. Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», за четыре года он стал для меня родным», — приводит пресс-служба «Акрона» слова футболиста.

Савичев выступает за «Акрон» с 2021 года. В прошедшем сезоне на счету защитника 27 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.