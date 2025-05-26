«Динамо» Махачкала обратилось в КДК для отмены красной карточки Касинтуры

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке дня заседания комитета по итогам 30-го тура РПЛ.

«По матчу «Краснодара» и «Динамо» рассмотрим выбегание на поле двух болельщиков «Краснодара». Далее неподобающее поведение команды «Факел» в матче против «Крыльев Советов», предупреждение шести футболистов. Также главный тренер команды из Воронежа не пришел на послематчевое интервью.

«Акрон» и «Локомотив» — задержка выхода команд из раздевалки на три минуты перед началом матча. У железнодорожников в перерыве матча флеш-интервью давал игрок, не выходивший на поле в первом тайме, — нарушение технического регламента.

Рассмотрим удаление футболиста «Динамо» Махачкала Касинтуры за серьезное нарушение правил игры. Игрок приглашен на заседание. Клуб подал заявление об отмене красной карточки», — сказал Григорьянц «СЭ».

24 мая «Краснодар» на своем поле разгромил московское «Динамо» (3:0) в заключительном матче сезона и впервые в истории стал чемпионом России.