В ЦСКА заявили, что обратились в ЭСК РФС после матча с «Краснодаром»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об обращении в ЭСК РФС по итогам матча 7-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

«Разумеется, мы обратились в ЭСК. Мы указали в письме наше общее недовольство оценкой многих эпизодов во время матча. Это и как Ваню Облякова схватили за горло без какой-либо карточки, и как Алвесу наступили на ахилл на 82-й минуте также без какого-либо вмешательства, хотя соперник уже имел желтую к тому моменту. Однако, не желая расфокусироваться из-за большого количества спорных эпизодов, мы попросили уважаемую комиссию рассмотреть и дать разъяснения действиям арбитров именно в эпизоде с игрой Виктором Са рукой в своей штрафной на 92-й минуте матча. Этот неназначенный пенальти стал ключевым эпизодом, повлиявшим на исход встречи», — сказал Брейдо «СЭ».

ЦСКА после седьмого тура занимает второе место в турнирной таблице чемпионате России, набрав 15 очков.