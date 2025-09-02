Мостовой о возможных уходах Дуарте и Медины: «Спартак» освобождает платежные ведомости под кого-то, копят деньги»

Бывший футболист СССР и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможных уходах футболистов Алексиса Дуарте и Хесуса Медины из «Спартака».

«Скорее всего, Дуарте сам желал уйти. Он играл в основе. Посмотрим, окажется ли это потерей. Пишут же, что «Спартак» ищет центрального защитника. Может, уже кого-то подписали. Для меня уход Дуарте — это неожиданность. Возможный уход Медины? Вон оно как... «Спартак» освобождает платежные ведомости под кого-то. Копят деньги. Есть еще время кого-то купить», — сказал Мостовой «СЭ».

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте близок к переходу в «Сантос», сообщает UOL.

Ранее «СЭ» сообщал, что Хесус Медина в ближайшее время пройдет медосмотр для перехода в «Дамак».