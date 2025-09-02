Барбоза не считает, что Моуринью желает тренировать в РПЛ: «Его приоритет — работа в сборной Португалии»

Португальский агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможной работе тренера Жозе Моуринью в России.

«Думаю, вполне возможно, что разные посредники могли к нему обратиться. Но Моуринью неоднократно заявлял, что его приоритет — работа в сборной Португалии. Если не получится ее возглавить, то он вполне может быть заинтересован в национальной команде Англии. Думаю, что он в основном хочет работать в сборных. Клуб — это не его главный приоритет сейчас», — сказал Барбоза «СЭ».

Ранее телеграмм-канал «КБ ТЕЛЕГА», сообщил о том, что ряд посредников провели предварительные переговоры с Моуринью на тему потенциальной работы в России.

29 августа «Фенербахче» объявил о расторжении контракта со специалистом. Португалец возглавлял турецкий клуб с 2024 года.