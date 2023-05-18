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Сегодня, 18:26

Уилкшир заявил, что Йоканович не смог построить команду с характером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением об уходе Славиши Йокановича с поста главного тренера.

«Честно говоря, отставка Йокановича стала для меня неожиданностью, я думал, что ему дадут доработать до конца сезона. Все-таки оставалось буквально несколько матчей, но, видимо, руководство «Динамо» решило, что время пришло. Очевидно, что после зимнего перерыва не выглядела хорошо, были какие-то проблемы. И удручали не только результаты, но и сама игра. И сейчас наступает важнейший момент для перестройки перед следующим сезоном. Можно ли говорить, что Йоканович не смог построить команду с характером? Да. В составе множество молодых талантливых ребят, которых он смог связать вместе и сделать силой. Но хорошие футболисты все еще остаются в «Динамо», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

54-летний серб проработал в «Динамо» с июня 2022 года по 14 мая 2023-го. Под его руководством в нынешнем сезоне московская команда провела 38 матчей, одержав 16 побед при 14 поражениях и восьми ничейных результатах.

После 27 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице с 42 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lyuk-uilkshir-jokanovich-ne-smog-postroit-komandu-s-harakterom/
Люк Уилкшир
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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П
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