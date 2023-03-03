У прокуратуры недостаточно доказательств для обвинения Промеса

У нидерландской прокуратуры недостаточно доказательств для обвинения полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, сообщает AD.

По сведениям источника, в прокуратуре считают, что, несмотря на то, что Промес во время семейной ссоры угрожал кузену, его действия не свидетельствует о серьезности подобных намерений.

В конце 2020 года двоюродный брат Промеса обвинил игрока в нанесении ножевых ранений. Во время вечеринки они якобы поссорились, а затем, по словам нескольких свидетелей, футболист ударил родственника ножом. Пострадавший получил травму колена, и, вероятно, ее последствия останутся на всю жизнь. Сам инцидент произошел летом 2020 года.