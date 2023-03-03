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Сегодня, 15:51

У прокуратуры недостаточно доказательств для обвинения Промеса

Сергей Разин
корреспондент
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У нидерландской прокуратуры недостаточно доказательств для обвинения полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, сообщает AD.

По сведениям источника, в прокуратуре считают, что, несмотря на то, что Промес во время семейной ссоры угрожал кузену, его действия не свидетельствует о серьезности подобных намерений.

В конце 2020 года двоюродный брат Промеса обвинил игрока в нанесении ножевых ранений. Во время вечеринки они якобы поссорились, а затем, по словам нескольких свидетелей, футболист ударил родственника ножом. Пострадавший получил травму колена, и, вероятно, ее последствия останутся на всю жизнь. Сам инцидент произошел летом 2020 года.

Квинси Промес
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
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