Канчельскис считает, что «Зенит» уже стал чемпионом
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о том, может ли «Спартак» побороться с «Зенитом» за чемпионство.
«У «Спартака» более легкий календарь. Если дома играют — это значит, что все выиграют? — приводит слова 54-летнего эксперта «РБ Спорт». — Насколько я знаю, фанаты не ходят на стадионы. Я считаю, что «Зенит» уже стал чемпионом. Я еще раньше это говорил, перед началом чемпионата России. Они будут чемпионами. У них еще игра со «Спартаком» в Питере. Обыгрывают — отрыв будет 9 очков».
На вопрос о том, возможно ли «Спартаку» выиграть все оставшиеся матчи, Канчельскис ответил, что гипотетически все возможно, но догонять лидера всегда тяжелее, чем удерживать позицию. «Может ли «Зенит» потерять очки? А у «Спартака» невозможны потери? Что вы постоянно за него цепляетесь? Все про него говорят. Команда займет второе место», — добавил экс-футболист «Манчестер Юнайтед».
После 17 туров РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. «Спартак» набрал 36 баллов и располагается на второй строчке.
В 18-м туре команда Сергея Семака сыграет дома с «Пари НН», а красно-белые на своем поле примут «Урал».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2