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Сегодня, 15:49

Канчельскис считает, что «Зенит» уже стал чемпионом

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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о том, может ли «Спартак» побороться с «Зенитом» за чемпионство.

«У «Спартака» более легкий календарь. Если дома играют — это значит, что все выиграют? — приводит слова 54-летнего эксперта «РБ Спорт». — Насколько я знаю, фанаты не ходят на стадионы. Я считаю, что «Зенит» уже стал чемпионом. Я еще раньше это говорил, перед началом чемпионата России. Они будут чемпионами. У них еще игра со «Спартаком» в Питере. Обыгрывают — отрыв будет 9 очков».

На вопрос о том, возможно ли «Спартаку» выиграть все оставшиеся матчи, Канчельскис ответил, что гипотетически все возможно, но догонять лидера всегда тяжелее, чем удерживать позицию. «Может ли «Зенит» потерять очки? А у «Спартака» невозможны потери? Что вы постоянно за него цепляетесь? Все про него говорят. Команда займет второе место», — добавил экс-футболист «Манчестер Юнайтед».

После 17 туров РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. «Спартак» набрал 36 баллов и располагается на второй строчке.

В 18-м туре команда Сергея Семака сыграет дома с «Пари НН», а красно-белые на своем поле примут «Урал».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-u-spartaka-kalendar-legche-chem-u-zenita-no-vsegda-tyazhelee-dogonyat/
Андрей Канчельскис
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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