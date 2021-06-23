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Тульский «Арсенал» предложил Кириллу Комбарову должность в структуре клуба

15:00
Кирилл Комбаров. Фото ФК «Арсенал» (Тула)
Кирилл Комбаров. Фото ФК «Арсенал» (Тула)
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Тульский «Арсенал» на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Кирилла Комбарова.

34-летний россиянин покинул клуб в связи с истечением срока контракта. При этом, руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев предложил Кириллу занять должность в структуре клуба.

Кирилл Комбаров дебютировал в составе «Арсенала» в сезоне-2016/17. На его счету 90 матчей, 17 голевых передач и 3 забитых мяча в футболке тульского клуба.

Дополнительная информация:

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/spasibo-kapitan2021/

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