Тульский «Арсенал» предложил Кириллу Комбарову должность в структуре клуба

Тульский «Арсенал» на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Кирилла Комбарова.

34-летний россиянин покинул клуб в связи с истечением срока контракта. При этом, руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев предложил Кириллу занять должность в структуре клуба.

Кирилл Комбаров дебютировал в составе «Арсенала» в сезоне-2016/17. На его счету 90 матчей, 17 голевых передач и 3 забитых мяча в футболке тульского клуба.