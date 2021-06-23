Тульский «Арсенал» предложил Кириллу Комбарову должность в структуре клуба
15:00
Тульский «Арсенал» на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Кирилла Комбарова.
34-летний россиянин покинул клуб в связи с истечением срока контракта. При этом, руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев предложил Кириллу занять должность в структуре клуба.
Кирилл Комбаров дебютировал в составе «Арсенала» в сезоне-2016/17. На его счету 90 матчей, 17 голевых передач и 3 забитых мяча в футболке тульского клуба.
Дополнительная информация:
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/spasibo-kapitan2021/
Читайте также
«Евро — это фантастика. Теперь знаю, сколько нужно работать, чтобы соответствовать». Максим Мухин — о чемпионате Европы
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю