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Водитель, пострадавший в драке с Мамаевым и Кокориным, отсудил 200 тысяч рублей

14:12
Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото AFP
Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото AFP
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Савеловский суд Москвы взыскал по 50 тысяч рублей с Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого по иску Виталия Соловчука, пострадавшего в ходе драки в центре Москвы в октябре 2018 года, сообщает ТАСС.

Также суд взыскал по 409 рублей с каждого за утраченный заработок Соловчука и по 360 рублей с каждого за его лечение.

8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам. Все четверо отправились в колонию из-за участия в двух драках в центре Москвы, которые произошли в начале октября 2018 года. Пострадавшие — водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 6 сентября 2020 года Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/proisshestviya/11725197

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