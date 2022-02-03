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Федотов рассказал о вероятности возвращения Кокорина в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Федотов высказался о возможном возвращении Кокорина в клуб
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о возможном возвращении нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в клуб.

«Пока никаких разговоров на эту тему не было, — приводит слова Федотова «Чемпионат». — Трансферное окно закрылось, никаких движений в отношении Александра не произошло. Из-за череды повреждений мы даже не можем оценить его состояние. Но в «Сочи» Кокорин был очень сильный, мотивированный игрок. Это было видно на поле и выражалось в забитых мячах. Пока разговоров таких нет и на нас никто не выходил«.

Тренер отметил, что у «Сочи» есть одно незакрытое легионерское место и работа на трансферном рынке ведется.

«Я думаю, что в ближайшее время переход игрока, которого мы вели, состоится. Это футболист атакующей группы, а там будем смотреть», — сказал он.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего россиянина в два миллиона евро.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Сочи» набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4596513-vladimir-fedotov-rasskazal-o-veroyatnosti-vozvrascheniya-aleksandra-kokorina-v-sochi.html
Александр Кокорин
Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
Футбол
ФК Сочи
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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 - : -
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 - : -
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