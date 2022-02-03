Федотов рассказал о вероятности возвращения Кокорина в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о возможном возвращении нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в клуб.

«Пока никаких разговоров на эту тему не было, — приводит слова Федотова «Чемпионат». — Трансферное окно закрылось, никаких движений в отношении Александра не произошло. Из-за череды повреждений мы даже не можем оценить его состояние. Но в «Сочи» Кокорин был очень сильный, мотивированный игрок. Это было видно на поле и выражалось в забитых мячах. Пока разговоров таких нет и на нас никто не выходил«.

Тренер отметил, что у «Сочи» есть одно незакрытое легионерское место и работа на трансферном рынке ведется.

«Я думаю, что в ближайшее время переход игрока, которого мы вели, состоится. Это футболист атакующей группы, а там будем смотреть», — сказал он.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего россиянина в два миллиона евро.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Сочи» набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице.