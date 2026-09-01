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Факел — Краснодар: счет и результат матча 3 тура Пути РПЛ FONBET Кубка России 1 сентября 2026

«Факел» — «Краснодар»: гости добыли победу в серии пенальти

Сергей Филин

«Краснодар» обыграл «Факел» в серии пенальти в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1, 4:3.

Первый тайм команды завершили без забитых голов. Во второй половине встречи счет открыл футболист хозяев Антон Ковалев. Минуту спустя Магомед Оздоев восстановил паритет.

До конца основного времени счет не изменился. Команды определили победителя в серии пенальти. В футбольной лотерее сильнее оказался «Краснодар».

«Быки» занимают первое место в группе B с 7 очками. «Факел» (1 очко) находится на четвертом месте.

В 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России команды вновь сыграют между собой. Матч состоится 13 октября в Краснодаре.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
01 сентября, 18:00. Факел (Воронеж)
Факел
1:1
Краснодар
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ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
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