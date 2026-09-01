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Акрон — Локомотив: результат матча Кубка России 1 сентября 2026

«Акрон» по пенальти обыграл «Локомотив» в Кубке

Сергей Ярошенко
Игроки «Акрона» празднуют гол.
Фото ФК «Акрон»

«Акрон» обыграл «Локомотив» в матче 3-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0, 5:4 — пенальти.

Встреча прошла на «Солидарность Арене» в Самаре.

На 73-й минуте нападающий «Акрона» Беншимол получил повреждение после столкновения с защитником железнодорожников Евгением Морозовым. 24-летнего кабовердинца заменил Дуду.

Тольяттинцы с 5 очками занимают второе место в группе D, «Локомотив» с 2 очками — на последней четвертой строчке.

В следуюoем туре Кубка команды вновь встретятся друг с другом. Встреча пройдет 13 октября на «РЖД Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
01 сентября, 16:15. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
0:0
Локомотив
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ФК Локомотив (Москва)
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