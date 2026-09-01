«Акрон» по пенальти обыграл «Локомотив» в Кубке

«Акрон» обыграл «Локомотив» в матче 3-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0, 5:4 — пенальти.

Встреча прошла на «Солидарность Арене» в Самаре.

На 73-й минуте нападающий «Акрона» Беншимол получил повреждение после столкновения с защитником железнодорожников Евгением Морозовым. 24-летнего кабовердинца заменил Дуду.

Тольяттинцы с 5 очками занимают второе место в группе D, «Локомотив» с 2 очками — на последней четвертой строчке.

В следуюoем туре Кубка команды вновь встретятся друг с другом. Встреча пройдет 13 октября на «РЖД Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени.