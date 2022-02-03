Воронин: «Когда вижу Смолова в динамовской форме, ощущение, будто мы и не уходили из клуба»
Тренер «Динамо» Андрей Воронин в интервью клубной пресс-службе рассказал об адаптации нападающего Федора Смолова в команде.
— Группа атаки пополнилась вашим давним знакомым Федором Смоловым — насколько он изменился с того времени, как вы играли вместе?
— Конечно, он сильно изменился, набрался опыта, стал гораздо увереннее по сравнению с теми годами. Понятно, тогда он был молодой, амбициозный, но многое не получалось. Если он не играл, у него всегда были виноватые. Я с ним часто разговаривал на эту тему. Говорил ему: «Федя, ты о себе должен думать, а не о том, плохой ли тренер или хороший. Выходи на поле и доказывай». Ни один тренер не враг себе и не будет держать хорошего игрока в запасе. У него всегда были хорошие качества нападающего: помимо скорости, удар с обеих ног, техника, головой может играть, хорошая структура тела.
Нам в какие-то моменты не хватало опытного форварда, который мог бы спокойно оценить ситуацию, взять игру на себя, где-то продавить, быть лидером. Надеемся, что Федя это с собой принесёт, и с его приходом игра «Динамо» станет только лучше. Наши молодые футболисты могут у него чему-то научиться. Самое главное, чтобы он набрал форму до начала чемпионата. Ещё достаточно товарищеских встреч, чтобы наладить взаимопонимание с партнерами. На тренировках оно уже начинает прослеживаться.
— То есть, адаптация в коллективе прошла хорошо?
— Да, проблем не было. Федя всегда был коммуникабельным. Он может и потравить, и что-то подсказать. Ему адаптироваться особенно было не надо, ведь его все знали по чемпионату России, а кто-то даже играл вместе с ним.
— Он рассказывал, что вы общались с ним перед переходом. Долго его уговаривали?
— Уговаривать его не надо было. Мы всё время поддерживали общение, поздравлял его с забитыми мячами. Не буду вдаваться в детали наших разговоров, но когда я спросил его: «Ты точно уверен?», он ответил, что да. Фёдор сам хотел вернуться. Я поделился с ним видением главного тренера. Спросил, готов ли он погрузиться в динамовскую атмосферу и стать лидером команды или как минимум сделать всё для этого. И он ответил, что готов. Когда я вижу его в динамовской форме, такое ощущение, что ни он, ни я никуда и не уходили из клуба (смеется).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7