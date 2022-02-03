Воронин: «Когда вижу Смолова в динамовской форме, ощущение, будто мы и не уходили из клуба»

Тренер «Динамо» Андрей Воронин в интервью клубной пресс-службе рассказал об адаптации нападающего Федора Смолова в команде.

— Группа атаки пополнилась вашим давним знакомым Федором Смоловым — насколько он изменился с того времени, как вы играли вместе?

— Конечно, он сильно изменился, набрался опыта, стал гораздо увереннее по сравнению с теми годами. Понятно, тогда он был молодой, амбициозный, но многое не получалось. Если он не играл, у него всегда были виноватые. Я с ним часто разговаривал на эту тему. Говорил ему: «Федя, ты о себе должен думать, а не о том, плохой ли тренер или хороший. Выходи на поле и доказывай». Ни один тренер не враг себе и не будет держать хорошего игрока в запасе. У него всегда были хорошие качества нападающего: помимо скорости, удар с обеих ног, техника, головой может играть, хорошая структура тела.

Нам в какие-то моменты не хватало опытного форварда, который мог бы спокойно оценить ситуацию, взять игру на себя, где-то продавить, быть лидером. Надеемся, что Федя это с собой принесёт, и с его приходом игра «Динамо» станет только лучше. Наши молодые футболисты могут у него чему-то научиться. Самое главное, чтобы он набрал форму до начала чемпионата. Ещё достаточно товарищеских встреч, чтобы наладить взаимопонимание с партнерами. На тренировках оно уже начинает прослеживаться.

— То есть, адаптация в коллективе прошла хорошо?

— Да, проблем не было. Федя всегда был коммуникабельным. Он может и потравить, и что-то подсказать. Ему адаптироваться особенно было не надо, ведь его все знали по чемпионату России, а кто-то даже играл вместе с ним.

— Он рассказывал, что вы общались с ним перед переходом. Долго его уговаривали?

— Уговаривать его не надо было. Мы всё время поддерживали общение, поздравлял его с забитыми мячами. Не буду вдаваться в детали наших разговоров, но когда я спросил его: «Ты точно уверен?», он ответил, что да. Фёдор сам хотел вернуться. Я поделился с ним видением главного тренера. Спросил, готов ли он погрузиться в динамовскую атмосферу и стать лидером команды или как минимум сделать всё для этого. И он ответил, что готов. Когда я вижу его в динамовской форме, такое ощущение, что ни он, ни я никуда и не уходили из клуба (смеется).