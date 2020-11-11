Трахтенберг рассказал о своем состоянии после госпитализации с коронавирусом

Консультант департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал о своем состоянии после госпитализации с коронавирусной инфекцией.

«В 90-х в «Спартаке» меня свела судьба с форвардом, таджиком своего дела, Мухсимом Мухамадиевым. На вопрос «Как себя чувсвуешь?» он неизменно отвечал «Ничего себе, так, средне». Тогда это было смешно, но нынче не нахожу лучше слов, дабы характеризовать свое состояние. Всем спасибо!» — написал Трахтенберг в Twitter.

Напомним, Трахтенберг занимал пост директора «Спартака» по связям с общественностью с 2016 по 2019 год. В марте 2019 года Трахтенберг подал в отставку, после чего руководство московского клуба предложило ему должность консультанта.