Трабукки представлен футболистам "Оренбурга" в качестве селекционера

Известного агента Марко Трабукки представили игрокам "Оренбурга" в качестве нового сотрудника клуба - специалиста по селекционной работе.

- Да, нам его (Трабукки) представил президент клуба, что он пришел в клуб, по селекционной работе, - приводит слова голкипера "Оренбурга" Александра Довбни РИА Новости. - Мое мнение - не знаю, для чего. У нас очень дружный коллектив, хорошая атмосфера. По трансферам в клубе все было нормально, у нас хорошие футболисты, все выкладываются на 100%, мы идем неплохо, неплохо играем. Зачем какие-то перемены нужны были, не знаю.

"Оренбург" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 22 очка после 16 туров.

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