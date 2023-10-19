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Сегодня, 20:19

Тормена рассказал, что хотел бы увидеть матч Россия — Бразилия

Алина Савинова
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Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена поделился мнением об уровне футбола в России на фоне международного отстранения.

«Мне очень нравится местный футбол и уровень игр. Обидно, что некоторые талантливые игроки не могут участвовать в международных турнирах, ведь все молодые воспитанники «Краснодара», о которых ты говоришь, могли бы стать еще сильнее, если бы сейчас играли в еврокубках. Но я уверен, что в ближайшем будущем все встанет на свои места», — приводит Metaratings.ru слова игрока.

Также Тормена заявил о желании увидеть матч между национальными командами России и Бразилии.

«Я хочу увидеть этот матч, это была бы интересная игра. Не знаю, возможно ли организовать такую встречу, но надеюсь, что скоро мы сможем увидеть такой матч», — добавил он.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные по футболу от участия в международных соревнованиях. В октябре россияне провели две товарищеские встречи — с Камеруном в Москве (1:0) и Кенией в Турции (2:2).

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-krasnodara-tormena-khotel-by-uvidet-match-rossiya-braziliya-296575/
Сборная Бразилии по футболу
Сборная России по футболу
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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