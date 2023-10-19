Тормена рассказал, что хотел бы увидеть матч Россия — Бразилия

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена поделился мнением об уровне футбола в России на фоне международного отстранения.

«Мне очень нравится местный футбол и уровень игр. Обидно, что некоторые талантливые игроки не могут участвовать в международных турнирах, ведь все молодые воспитанники «Краснодара», о которых ты говоришь, могли бы стать еще сильнее, если бы сейчас играли в еврокубках. Но я уверен, что в ближайшем будущем все встанет на свои места», — приводит Metaratings.ru слова игрока.

Также Тормена заявил о желании увидеть матч между национальными командами России и Бразилии.

«Я хочу увидеть этот матч, это была бы интересная игра. Не знаю, возможно ли организовать такую встречу, но надеюсь, что скоро мы сможем увидеть такой матч», — добавил он.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные по футболу от участия в международных соревнованиях. В октябре россияне провели две товарищеские встречи — с Камеруном в Москве (1:0) и Кенией в Турции (2:2).