Белоголовцев: «Промес держит свой уровень, но другие легионеры «Спартака» не очень хороши»

Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился мнением об игре форварда московской команды Квинси Промеса в текущем сезоне РПЛ.

«Промес плохо стартовал в этом сезоне? Нет. Мне кажется, Промес свой уровень поддерживает. Но ему не очень уютно играть впереди. Потому что у него нет какого-то серьезного партнера большого, которым был Соболев до этого времени. Промес, мне кажется, свой уровень держит, но другие игроки, легионеры, мне кажется, не очень хороши в последнее время, — цитирует Белоголовцева Metaratings.ru.

В этом сезоне 31-летний Промес провел 15 матчей за красно-белых во всех турнирах, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 17 очков за 11 туров.