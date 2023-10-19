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Сегодня, 21:31

Белоголовцев: «Промес держит свой уровень, но другие легионеры «Спартака» не очень хороши»

Алина Савинова
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Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился мнением об игре форварда московской команды Квинси Промеса в текущем сезоне РПЛ.

«Промес плохо стартовал в этом сезоне? Нет. Мне кажется, Промес свой уровень поддерживает. Но ему не очень уютно играть впереди. Потому что у него нет какого-то серьезного партнера большого, которым был Соболев до этого времени. Промес, мне кажется, свой уровень держит, но другие игроки, легионеры, мне кажется, не очень хороши в последнее время, — цитирует Белоголовцева Metaratings.ru.

В этом сезоне 31-летний Промес провел 15 матчей за красно-белых во всех турнирах, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 17 очков за 11 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/belogolovcev-promes-derzhit-uroven-no-drugie-legionery-spartaka-ne-ochen-khoroshi-296584/
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Милан Гайич

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