Тикнизян: «Уровень футбола в топовых лигах Европы выше, чем в РПЛ»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением о возможных переходах российских футболистов в европейские клубы.

«Нужно уезжать не потому, что здесь как-то плохо или что-то подобное, а потому, что переход в европейский клуб — это действительно шаг вперед для любого футболиста. Будем честны, уровень футбола в топовых лигах Европы выше, чем в РПЛ, плюс там есть еврокубки. И когда я говорю о том, что нужно уезжать, то подразумеваю под этим только самое положительное», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

В этом сезоне 24-летний Тикнизян провел за «Локомотив» 22 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года.