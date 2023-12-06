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Тикнизян: «Уровень футбола в топовых лигах Европы выше, чем в РПЛ»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением о возможных переходах российских футболистов в европейские клубы.

«Нужно уезжать не потому, что здесь как-то плохо или что-то подобное, а потому, что переход в европейский клуб — это действительно шаг вперед для любого футболиста. Будем честны, уровень футбола в топовых лигах Европы выше, чем в РПЛ, плюс там есть еврокубки. И когда я говорю о том, что нужно уезжать, то подразумеваю под этим только самое положительное», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

В этом сезоне 24-летний Тикнизян провел за «Локомотив» 22 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года.

Источник: РБ Спорт
Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
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12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
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 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
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