Президент «Оренбурга» — о зимнем трансферном окне: «Продадим и отдадим любого»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о планах команды на зимнее трансферное окно.

«Трансферные изменения зимой? Все зависит от того, кто уйдет. У нас, безусловно, есть определенный список футболистов, кого мы рассматриваем для усиления. У нас предельно простая позиция — принимать предложения от других клубов. Продадим и отдадим любого», — цитирует Еремякина Metaratings.ru.

Ранее Еремякин сообщил, что «Оренбург» договорился с «Локомотивом» по трансферу Лукаса Веры.

После 17 туров в РПЛ-2023/24 «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице с 14 очками.