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Президент «Оренбурга» — о зимнем трансферном окне: «Продадим и отдадим любого»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о планах команды на зимнее трансферное окно.

«Трансферные изменения зимой? Все зависит от того, кто уйдет. У нас, безусловно, есть определенный список футболистов, кого мы рассматриваем для усиления. У нас предельно простая позиция — принимать предложения от других клубов. Продадим и отдадим любого», — цитирует Еремякина Metaratings.ru.

Ранее Еремякин сообщил, что «Оренбург» договорился с «Локомотивом» по трансферу Лукаса Веры.

После 17 туров в РПЛ-2023/24 «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице с 14 очками.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Оренбург
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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 5
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Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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